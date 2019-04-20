Холостяк 2019: 7 випуск дивитися онлайн

Сьогодні, дев'ятнадцятого квітня, відбувся сьомий випуск шоу Холостяк 9, яке виходитиме щоп'ятниці о 20:00. Головним героєм телешоу в цьому сезоні стане теле- і радіоведучий, головний редактор журналу XXL, Микита Добринін.

У сьомому випуску залишилося рівно сім чарівних дівчат, які продовжили боротися за серця Микити Добриніна. І ось їх імена: Ліля, Марина, Даша, Наташа, Оля, хитра Елізабет і Софія. Остання дівчина цілком могла покинути шоу, але їй дали другий шанс.

Частина сьомого ефіру буде присвячена прекрасній Франції і, на жаль згорілому Нотр-Дам-де-Парі. Відзначимо, що проект знімався ще на початку осені, тому тоді нічого, що називається, не віщувало біди.

Власне кажучи, саме у Франції відбулися, мабуть, найбільш драматичні моменти цього випуску. Цікаво, що кожна з семи дівчат розраховувала полетіти з Холостяком в Париж, приготувавши відповідні речі для подорожі. Однак Микита вибрав всього одну супутницю, якою стала Лілія. Треба сказати, що дівчина буквально потрапила у вир емоцій та почуттів, адже Холостяк доглядав за нею з подвійною віддачею!

Але головне, що дівчата, які залишилися переживати своє "горе" в замку в Бордо, почали це саме горе заливати. Що тут почалося ?! Хтось швидко перебрав, у когось трапилася істеріка. А коли Микита приїхав в Замок для того, щоб зняти напругу з дівчат, все стало тільки гірше. Коли напідпитку Наташа побачила, що Холостяк зник з Дашею за деревами, а потім ще й почав з нею цілуватися, почався грандіозний скандал.

Заспокоїла дівчат, щоб ви думали? Кухня! Учасниці вирішили приготувати смачні страви, а Микита, тим часом вирушив на побачення з Софією. У цей час пішов дощ, пара сховалася в будиночку неподалік від озера, а Микита почав чіплятися до дівчини, проте напоровся на відсіч і сцену ревнощів.

Однак апогеєм шоу стало питання: хто ж вилетить, Елізабет або Ната? Все це глядач дізнається, подивившись сьомий випуск шоу Холостяк, яке виходить щоп'ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ.