Холостяк 2019: 6 випуск дивитися онлайн

Сьогодні, дванадцятого квітня, відбувся шостий випуск шоу Холостяк 9, яке виходитиме щоп'ятниці о 20:00. Головним героєм телешоу в цьому сезоні стане теле- і радіоведучий, головний редактор журналу XXL, Микита Добринін.

Мабуть, самий насичений випуск дев'ятого сезону шоу. Без сюрпризів знову не обійшлося, причому цих самих сюрпризів в сюжет додав ведучий проекту, Григорій Решетник.

Ця подія стала несподіванкою навіть для нашого Холостяка, Микити Добриніна, який виглядав просто ошелешено. А вся справа в тому, що Решетник прийшов на зустріч Холостяка з дівчатами не один, а відразу з трьома красунями - Ольгою, Марією і Діаною. Здавалося б, здивувати Добриніна красивими дівчатами було складно, але ведучий предтавив їх, як нових учасниць проекту!

Як виявилося, Решетник хотів таким чином допомогти Холостяку, щоб ще більше розбуркати діючих учасниць проекту. Подіяло це чи ні? Однозначно відповісти складно, але у деяких дівчат трапилася справжня істерика. Так, наприклад, Лілія просто розплакалася, а деякі просто почали пити. Потім пішли сварки та інше, але найцікавіше, що "нові учасниці" виявилися сексологом, астропсихологом і психологом. Вони був покликані для допомоги Холостяку у виборі своєї обраниці.

Крім того, не можна пройти повз побачення Микити і Даші. Воно вийшло максимально романтичним і, напевно, інформативним для Холостяка. Спочатку була гра в гольф. Однак правила були трішки вдосконалені, адже за кожен вдалий удар Даші потрібно було цілувати Микиту.

Але це була тільки перша частина побачення. Далі - більше. Зустріч заходу сонця, розмови про сім'ю і шампанське. Додайте в цю історію легку, романтичну музику, а також розмови про майбутнє і отримаєте ідеальне побачення, як сам назвав його Холостяк!

Думаєте на цьому все? А ось і ні! Більше - в шостому ефірі дев'ятого сезону улюбленого жіночого шоу країни - Холостяк, яке виходить щоп'ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ.