Холостяк 2019: 3 випуск дивитися онлайн

Перший поцілунок Холостяка і неймовірні пристрасті на проекті!

Сьогодні, 22 березня, на телеканалі СТБ відбувся третій випуск шоу Холостяк 9

Сьогодні, двадцять другого березня, відбувся третій випуск шоу Холостяк 9, яке виходитиме щоп'ятниці о 20:00. Головним героєм телешоу в цьому сезоні стане теле- і радіоведучий, головний редактор журналу XXL, Микита Добринін.

Дивитися третій випуск нового сезону шоу Холостяк можна за посиланням:

Два ефіру Холостяка позаду. У них, здавалося б, глядачі побачили все: подвійні побачення, "еротичний" масаж, знайомство з батьками учасниць (яке відбулося ще в першому ефірі), повернення учасниць, які були вигнані з шоу ...

Однак, як виявилося, це були тільки квіточки. Микита Добринін запросив на побачення відразу трьох учасниць, причому покликав він їх не куди небудь, а в нічний клуб. Причому, з огляду на той факт, що в одному місці поруч з холостяком виявилося відразу три претендентки на його серце, події розвивалися максимально непередбачувано і, можна сказати, навіть драматично.

Але головне навіть не це, а інший, не менш резонансний момент. Микита Добринін вже в третьому випуску шоу зробив те, чого чекають тисячі глядачів проекту ... Саме в цьому ефірі відбудеться перший поцілунок холостяка в новому сезоні шоу.

Проте, нашого холостяка чекають і не найприємніші моменти. Мова, звичайно ж, йде про те, що в кінці випуску Микиті доведеться вигнати тих учасниць, які проявлять себе гірше інших. Нагадаємо, що до третього ефіру на проекті залишається 15 неймовірно красивих дівчат.

Все це і не тільки в третьому ефірі нового сезону шоу Холостяк, яке виходитиме щоп'ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ.