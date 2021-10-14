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"Холостячка" Огневич заінтригувала шанувальників ім'ям свого обранця:"ви дізнаєтеся про це пізніше"

Автор: Анна Шиканова

Злата Огневич дала інтерв'ю і заінтригувала фанатів проєкту "Холостячка"інформацією про свого обранця. Артистка назвала ім'я одного з учасників проєкту, якого побачили на її концерті.

Про це українська співачка Злата Огневич розповіла в інтерв'ю для "КП в Україні".

Співачка зазначила, що проєкт "Холостячка" знімався ще влітку, і зараз зберігається інтрига від того, хто ж став обранцем Огневич. Зараз глядачі вже визначилися з фаворитами артистки. Ними стали Роман Васильєв, Максим Тарапата, Дмитро Шевченко і Роман Свечкоренко.

На пряме запитання про свого фаворита Злата Огневич відповідь так і не дала, але зазначила, що у глядачів прекрасний смак.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

У мережі гуляло відео прогулянки Злати Огневич та Романа Свечкоренко на велосипедах в серпні та на кадрах не було видно камер.

"Це були зйомки епізоду. І це видно, поруч знаходилася знімальна команда. Напевно, хтось так зняв це відео, що "відрізав" знімальну групу. Ні для кого не секрет, що проєкт знімався в літній період, і було багато різних відео і фото. Ми навіть просили людей не завантажувати нічого в Інтернет, не світити інформацію, тому що хотіли самі розповісти нашу красиву історію. Але люди у нас іншого складу, їх можна пробачити", - пояснила "Холостячка".

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Крім того, Роман Свечкоренко був на концерті артистки 8 жовтня. Злата Огневич зізналася, що в її команді є спеціально навчена людина, яка відстежує всю інформацію в Інтернеті й про фотографії з концерту вона знає.

"Чи запросила я його туди? Можливо, ви про це дізнаєтеся трохи схоже. Ми тримаємо інтригу. Також набагато цікавіше дізнаватися, дивитися і читати. Особисто я люблю читати книги поступово, не люблю заглядати наперед і знати, чим все закінчиться", - заінтригувала артистка.

Фото: instagram.com/svechkorenko

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що учасник "Холостячки 2" висловився про конкуренцію на проєкті та справжню Огневич поза камерами.

А також розповідали про те, що учасник "Холостячки 2" зробив заяву про відносини й Огневич.

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Злата ОгнєвічХолостячка