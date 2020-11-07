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Холодна палата і ширма замість вбиральні: пацієнт з COVID-19 шокував умовами лікарні Конотопа (фото, відео)

Субота 07 листопада 2020 17:17
Холодна палата і ширма замість вбиральні: пацієнт з COVID-19 шокував умовами лікарні Конотопа (фото, відео)
Пацієнт показав шокуючі фото лікарні Конотопа (коллаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

У палаті температура 11 градусів

У Сумській області Конотопська центральна районна лікарня, де надають допомогу хворим на коронавірус, перебуває в жахливому стані. Пацієнтів медзакладу тримають у холодних палатах без елементарних умов для повноцінного одужання.

Зі слів місцевого мешканця, який провів у лікувальному закладі кілька днів, найбільше йому запам'ятався санвузол у палаті, який закриває ширма. Температура у приміщенні, зауважує він, лише 11 градусів.

Холодна палата і ширма замість вбиральні: пацієнт з COVID-19 шокував умовами лікарні Конотопа (фото, відео)

Пацієнт каже, що вбиральня стоїть у палаті (фото: "Pavlovsky News")

Також чоловік каже, що для того, аби виміряти рівень кисню в крові, треба скористатися розеткою, яка одна на чотири людини. До того, ж вона несправна і з неї іскриться.

Пацієнт розповідає, що потрапив до лікарні з коронавірусом і двобічною пневмонією, яка вразила 40% легенів. Втім, коли він побачив жахливі умови медзакладу, відмовився від госпіталізації і вирішив лікуватися вдома.

Холодна палата і ширма замість вбиральні: пацієнт з COVID-19 шокував умовами лікарні Конотопа (фото, відео)

У палаті одна розетка на чотирьох пацієнтів (фото: "Pavlovsky News")

"Наш підписник уточнив, що вчора до Конотопської лікарні поклали колишнього мера міста і той одразу перейшов на крик обурення. Колишній мер негайно покинув стіни медустанови і буде лікуватися вдома", - цитує пацієнта Telegram-канал "Pavlovsky News".

Крім того, як свідчать опубліковані світлини, у палаті старий ремонт, кімната невелика і у приміщенні маденькі, дерев'яні вікна.

Відео: жахливий стан лікарні у Конотопі

Нагадаємо, один із фотожурналістів показав жахливі умови в інфекційному відділенні Київської клінічної лікарні №15, де лікують пацієнтів з коронавірусом. Мають місце там й інциденти з крадіжками медичного обладнання.

Також ми раніше писали, що ситуація з коронавірусом в Україні "досить напружена". Вже зайнята майже половина лікарняних ліжок, передбачених для пацієнтів з COVID-19.

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