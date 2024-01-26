"Холод и смерть": фотографы Либеровы показали Авдеевский фронт и "подкололи" Пренткович за Мальдивы

Фотографы Влада и Константин Либеровы, регулярно освещающие события на фронте, поразили новыми кадрами. В этот раз они показали, что происходит на Авдеевском фронте. Кроме этого, фотографы "подкололи" блогершу Таню Пренткович, которая недавно попала в громкий скандал из-за того, что уехала с мужем на Мальдивы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которые Либеровы опубликовали в Instagram .

"Подкололи" Пренткович

Либеров показал свою жену, лежавшую в спальном мешке, вероятно, где-то недалеко от фронта. На Stories фотограф оставил геометку, он обозначил Мальдивы.

Вероятно, так он хотел передать "привет" Пренткович. На днях блогерша накрыла волной хейта, ведь она сначала заявляла, что отправилась на Мальдивы без мужа, а потом стало известно, что ее избранник тоже каким-то образом пересек границу и вылетел на острова.

Затем Пренткович и его избранник пытались оправдаться тем, что они "ошиблись". Муж блгерши якобы ехал в Польшу с "волонтерской целью", а затем планы "резко изменились", поэтому он и решил провести время на Мальдивах.

Либеровы показали "Мальдивы" на войне (скриншот)

Что происходит возле Авдеевки

Также фотографы разместили жуткие кадры. На фото можно увидеть Авдеевский фронт. По словам Либеровых, так сейчас выглядит не только он.

"Собачий холод и смерть", - описали кадры фотографы.

Фронт возле Авдеевки (скриншот)

Кроме того, Либеровы обратились к украинцам. Они предложили подписчикам представить себя на этом фронте.

"Представьте на секунду, что вы - там. Внутри этого. И домой нельзя", - добавили они.