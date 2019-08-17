Хоче вкрасти мою пісню: відомий український співак звинуватив колегу з США в плагіаті

Олександр Пономарьов просить написати коментар "лиходієві"
Олександр Пономарьов - відомий український співак повідомив, що у нього вкрали пісню "Я люблю тільки тебе". Про це виконавець повідомив на своїй Facebook-сторінці. Артист звинуватив у плагіаті композиції американського виконавця Артуро Черезо.
"Хоче вкрасти мою пісню американець з компаніями! Вже вдруге! Пісню, яку я написав у 2004 році, виклав в YouTube, зараз перезалили, оскільки якість попередньої версії було не найкращою. І після того почалося. Мова про пісню "Я люблю тільки тебе". Звичайно, буду заганяти цих злодюжок за сині хмари, але ... сам прецедент, я в шоці", - написав Плномарев в пості.
Відео: Олександр Пономарьов Я люблю тільки тебе" (YouTube)
Відео: Invisible · Arturo Cerezo (YouTube)
В коментарях шанувальники порадили Пономарьову, що йому робити в такому випадку.
Як раніше повідомлялося, український співак Олександр Пономарьов вирішив не відставати від колег і поїхав відпочивати на екзотичний острів Балі.
До речі, засмаглий Сергій Бабкін похвалився італійськими канікулами.