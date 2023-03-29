"То ли на радость, то ли на беду". Водитель троллейбуса в Хмельницком поплатился за российскую попсу

В Хмельницком водитель троллейбуса врубил во время езды российскую попсу, возмутив пассажиров. Граждане сняли происходящее в салоне на видео, после чего разместили кадры в сети, пожаловавшись на инцидент, и в тот же день добившись реакции местного троллейбусного управления.

В чему привела выходка хмельницкого водителя общественного транспорта - почитателя музыки страны-агрессора - читайте в материале ниже.

Инцидент произошел в троллейбусе на маршруте 4А.

Как видно на ролике, размещенном одним из пассажиров в сети, водитель во время езды слушал российские песни, и звуки музыки доносились и до ух граждан в салоне.

Видео: в Хмельницком водитель троллейбуса слушал российскую попсу во время перевозок

Позже в среду, 29 марта, последовала реакция хмельницкого коммунального предприятия "Электротранс", где пообещали провести служебное расследование и назначить для водителя наказание, который нарушил закон об "акустическом насилии".

"Сегодня в сети появилось видео, где в одном из наших троллейбусов звучала русскоязычная музыка. ХКП "Электротранс" приносит извинения за этот инцидент", - говорится в публикации в Facebook.

Коммунальщики напомнили, что постановления, решения местных органов самоуправления и инструктажи по поводу ограничения российской музыки в публичном пространстве "доведены до сведения каждого работника и работницы".

"Реагируя, будет проведено служебное расследование и водитель будет назначен, согласно закону, наказание", - заявили в хмельницком "Электротрансе" и добавили, что для всех других их работников проводится повторный инструктаж.

Также в заявлении подчеркивается уважение и благодарность всем, кто обороняет Украину от захватчиков и приближает победу над агрессором.

"Мы благодарны нашим работникам, которые сейчас нас защищают, и особенно благодарны тем, кто отдал свою жизнь за нас и нашу волю. Мы работаем и развиваемся во благо нашего города и государства. Мы держим свой коммунальный фронт!" - отмечается в публикации.