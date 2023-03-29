"То лі на радость - то лі на бєду". Водій тролейбуса у Хмельницькому поплатився за російську попсу

У Хмельницькому водій тролейбуса врубив під час їзди російську попсу, обуривши пасажирів. Громадяни зняли те, що відбувається в салоні, на відео, після чого розмістили кадри в мережі, поскаржившись на інцидент, і того ж дня домоглися реакції місцевого тролейбусного управління.

У чому привела витівка хмельницького водія громадського транспорту - шанувальника музики країни-агресора - читайте у матеріалі нижче.

Інцидент стався у тролейбусі на маршруті 4А.

Як видно на ролику, розміщеному одним із пасажирів у мережі, водій під час їзди слухав російські пісні, і звуки музики було чутно й громадянам у салоні.

Відео: у Хмельницькому водій тролейбуса слухав російську попсу під час перевезень

Пізніше в середу, 29 березня, послідувала реакція хмельницького комунального підприємства "Електротранс", де пообіцяли провести службове розслідування та призначити для водія покарання, який порушив закон про "акустичне насильство".

"Сьогодні у мережі з'явилося відео, де в одному із наших тролейбусів звучала російськомовна музика. ХКП "Електротранс" приносить вибачення за цей інцидент", - йдеться в публікації у Facebook .

Комунальники нагадали, що постанови, рішення місцевих органів самоврядування та інструктажі з приводу обмеження російської музики в громадському просторі "доведені до кожного працівника і робітниці".

"Реагуючи, буде проведено службове розслідування та водію буде призначено, відповідно до закону, покарання", - заявили в хмельницькому "Електротрансі" і додали, що для всіх інших працівників проводиться повторний інструктаж.

Також у заяві відзначається шана та вдячність усім, хто обороняє Україну від загарбників і наближає перемогу над агресором.

"Ми вдячні нашим працівникам, які зараз нас захищають, та особливо вдячні тим, хто віддав своє життя за нас та нашу волю. Ми працюємо й розвиваємось на благо нашого міста та держави. Ми тримаємо свій комунальний фронт!" - зазначається у публікації.