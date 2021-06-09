У Хмельницькому чоловік прогулявся по тросах будівельного крана на 40-метровій висоті (відео)

У Хмельницькому чоловік виліз на будівельний кран і балансував там на висоті сорока метрів. На щастя, любителя гострих відчуттів вдалося зняти рятувальникам до того, як сталося непоправне.

На кадрах видно, що молодий чоловік в одних шортах вирішив прогулятися по тросах. Рятувальники, які приїхали на виклик, умовили його спуститися разом з ними.

За словами ДСНС-ників чоловік був у пригніченому стані. Що підштовхнуло його вибратися на кран, належить з'ясувати.

"Був у пригніченому психологічному стані. Довелося поговорити з чоловіком, спустити його на землю. Зараз він почувається добре, з ним працює поліція", - розповідає Сергій Семенов, рятувальник ДСНС.

У Хмельницькому чоловік прогулявся будівельним краном (ТСН)