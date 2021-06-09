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У Хмельницькому чоловік прогулявся по тросах будівельного крана на 40-метровій висоті (відео)

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Хмельницький, Середа 09 червня 2021 11:16
У Хмельницькому чоловік прогулявся по тросах будівельного крана на 40-метровій висоті (відео) Колаж РБК-Україна: у Хмельницькому чоловіка зняли з будівельному крану
Автор: Світлана Мащенко

У Хмельницькому чоловік виліз на будівельний кран і балансував там на висоті сорока метрів. На щастя, любителя гострих відчуттів вдалося зняти рятувальникам до того, як сталося непоправне.

Про це інформує ТСН.

На кадрах видно, що молодий чоловік в одних шортах вирішив прогулятися по тросах. Рятувальники, які приїхали на виклик, умовили його спуститися разом з ними.

За словами ДСНС-ників чоловік був у пригніченому стані. Що підштовхнуло його вибратися на кран, належить з'ясувати.

"Був у пригніченому психологічному стані. Довелося поговорити з чоловіком, спустити його на землю. Зараз він почувається добре, з ним працює поліція", - розповідає Сергій Семенов, рятувальник ДСНС.

У Хмельницькому чоловік прогулявся будівельним краном (ТСН)

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі п'ятирічна дівчинка випала з вікна шостого поверху і дивом вижила.

Також ми писали, що у Кременчуці жінки схопили за ноги самогубцю, який стрибнув з мосту, і утримували його так до прибуття патрульних поліцейських.

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