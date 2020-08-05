Під Хмельницьким цинічно вбили молодого священика: подробиці трагедії

У Хмельницькій області правоохоронні органи розкрили вбивство чоловіка, тіло якого знайшли недалеко від зупинки одного з сіл. Як виявилося, убитим виявився священик. Коли його тіло знайшли, воно вже почало розкладатися.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Департаменту карного розшуку Національної поліції.

25 липня в поліцію надійшло повідомлення про те, що неподалік автобусної зупинки одного з сіл Летичівського району Хмельницької області виявлено тіло невідомого чоловіка 30-35 років на стадії розкладання.

Проведені першочергові заходи правоохоронців виявили наявність ознак насильницької смерті, тому було відкрито кримінальне провадження за кваліфікацією "Умисне вбивство". Поліцейські встановили, що вбитий - це 36-річний мешканець Закарпатської області священнослужитель УПЦ, зниклий напередодні зазначених подій.

Після проведення розшукових дій поліцейським вдалося встановити особу підозрюваного — ним виявився раніше неодноразово судимий за крадіжки чоловік. З'ясувалося, що він убив священнослужителя з метою наживи. Забрав ланцюжок та особисті речі, які були в рюкзаку.

Затриманий виявився неодноразово судимим (фото: Департамент поліції карного розшуку)

Як ми раніше повідомляли, у Запоріжжі матір рецидивіста вирила тунель заради втечі сина з в'язниці.