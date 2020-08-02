У Запоріжжі мати рецидивіста вирила тунель заради втечі сина з в'язниці

Жінка вирила тунель для втечі сина з в'язниці в Запоріжжі (колаж: РБК-Україна)

Жінка зважилася рити тунель заради втечі власного сина

У Запоріжжі жінка вирила тунель триметрової глибини протяжністю близько 10 метрів заради втечі з в'язниці сина, засудженого за вбивство. Як повідомляється, після винесеного вироку мати вирішила зняти будинок неподалік від колонії, де чоловік повинен був відбувати свій термін, і почала рити тунель.

Фотографії та подробиці інциденту опублікували в новинній групі міста в Instagram "Це Запоріжжя".

"Втеча з Шоушенка, Запорізька версія. Жінка з Миколаєва рила підкоп, щоб витягнути з в'язниці свого сина. Чоловік відбуває тривалий термін за вбивство в одній з Вільнянських колоній. Мати в'язня зняла неподалік будинок, і за допомогою інструментів ночами впевнено рила до своєї мети. Звичайно, подвійні почуття по цій новині, але тепер у жінки є всі шанси зустрітися з сином по той бік паркану", - зазначено в повідомленні.

Як зазначається, глибина підкопу склала три метри, а довжина - десять метрів, проте, якби не поліція, у жінки були всі шанси звільнити сина.

Нагадаємо, що раніше в Одесі з зоопарку втекли мавпи та влаштували переполох у місті. Інцидент потрапив на відео.

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