Під Хмельницьким свекруха виставила на вулицю невістку з п'ятьма дітьми

У Хмельницькій області розігралася справжня сімейна драма. Свекруха вигнала на вулицю невістку з рідними онуками після смерті свого сина. Сама жінка після втрати почала зловживати алкоголем. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Ірина, яку вигнала власна свекруха, сама сирота та житла у неї немає. Вона двічі була заміжня, перший чоловік дуже пив, а за другого вийшла заради житла. Зараз у неї п'ятеро дітей. Двоє - від першого чоловіка, троє - від другого. Її чоловіки померли від зловживання спиртним, а сама Ірина категорично не п'є. Пообіцяла собі не дивитися на алкоголь ще в інтернаті.

Діти жінки розповідають, що бабуся, яка їх вигнала, щодня пила, навіть іграшки міняла на спиртне. У будинку де вони жили - 5 кімнат. Але свекруха Ірини вигнала їх звідти.

За словами сусідів, Ірина з дітьми зі свекрухою жили дуже важко. Співмешканець свекрухи каже, мовляв, ніхто їх не виганяв, вони самі пішли.

З допомогою волонтерів в селі зібрали гроші на будинок багатодітній родині. І зараз і мама і діти радіють, що у них є житло, де вони самі собі господарі.

Свекруха вигнала з дому багатодітну невістку

Як ми раніше писали, в Харківській області сварка між свекрухою та невісткою закінчилася розправою.