Під Хмельницьким "копа" підозрюють у знущаннях над тваринами, які він знімав на телефон

Відео з екзекуцією потрапило в мережу, але через жорстокість сцен ми не публікуємо його.

На кадрах видно, як молодий чоловік посадив сірого домашнього кота в нашийнику від бліх на плоску поверхню, на початку він гладить тварину, а потім кулаком б'є в голову. Кіт від удару майже втрачає свідомість, і не може тривалий час поворухнутися. Потім чоловік перевіряє, чи живий він і гладить його далі.

"Ось це вирубив. Ти живий. Вставай. Ти що йоб**ся", — з насолодою коментує садист.

Через деякий час у соцмережі з'явилася інформація, що чоловіком, який катує кота, є поліцейський з Хмельницької області, він служить у роті конвойної служби.

"Його попросили тимчасово потримати у себе кота. Кіт чимось завадив йому, через що той його сильно побив, в результаті — кіт помер. На відео інша тварина, яка нікому ніяк не пошкодила, але бид*о також б'є його заради забави" — підписали ролик автори.

За справу взялася поліція

Поліція почала розслідувати справу з приводу жорстокого поводження з тваринами. Факт знущання підтвердила прес-секретар Кам'янець-Подільського районного управління поліції. Вона написала доповідь за фактом своєму керівництву.

"Під час моніторингу соцмереж я виявила відео знущання над твариною, яке опублікували в одній з місцевих груп у соцмережі. Ми відразу зареєстрували цей факт в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Буде проведена перевірка з цього приводу. Щодо працівника, який тут фігурує, він нам не підпорядковується. Це - конвойна служба і вона підпорядковується головному управлінню Нацполіції в Хмельницькій області. Вже проводиться службове розслідування. Ми будемо чекати його завершення. Якщо це він, то, звичайно, ми зацікавлені, щоб такі люди у нас не працювали", — розповіла прес-секретар Кам'янець-Подільського управління поліції Тетяна Чубар.