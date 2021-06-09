Под Хмельницким "копа" подозревают в издевательствах над животными, которые он снимал на телефон

Видео с экзекуцией попало в сеть, но из-за жестокости сцен мы не публикуем его.

На кадрах видно, как молодой человек посадил серого домашнего кота в ошейнике от блох на плоскую поверхность, в начале он гладит животное, а потом кулаком бьет в голову. Кот от удара почти теряет сознание, дизориентируется, и не может длительное время пошевелиться. Затем мужчина проверяет, жив ли он и гладит его дальше.

"Вот это вырубил. Ты жив. Встань. Ты что еб***лся", — с наслаждением комментирует садист.

Через некоторое время в соцсети появилась информация, что мужчиной, который пытает кота, является полицейский из Хмельницкой области, он служит в роте конвойной службы.

"Его попросили временно подержать у себя кота. Кот чем-то помешал ему, из-за чего тот его сильно избил, в итоге — кот умер. На видео другое животное, которое никому никак не повредило, но быд*о также бьет его ради забавы" — подписали ролик авторы.

За дело взялась полиция

Полиция начала расследовать дело по поводу жестокого обращения с животными. Факт издевательства подтвердила пресс-секретарь Каменец-Подольского районного управления полиции. Она написала доклад по факту своему руководству.

"Во время мониторинга соцсетей я обнаружила видео издевательство над животным, которое опубликовали в одной из местных групп в соцсети. Мы сразу зарегистрировали этот факт в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Будет проведена проверка по этому поводу. Относительно работника, который здесь фигурирует, он нам не подчиняется. Это — конвойная служба и она подчиняется главному управлению Нацполиции в Хмельницкой области. Уже проводится служебное расследование. Мы будем ждать его завершения. Если это он, то, конечно, мы заинтересованы, чтобы такие люди у нас не работали", — рассказала пресс-секретарь Каменец-Подольского управления полиции Татьяна Чубар.