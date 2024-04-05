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Мальчик из мема "Скоро вже буде Паска" насмешил сеть новым видео

Где сейчас мальчик из видео "Скоро уже будет Паска" (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Маленький мальчик Матвей Брус, ставший звездой сети весной 2022 года, когда "завирусился" на видео "Скоро вже буде Паска", выдал новый ролик. Ребенок насмешил юзеров своим рассказом о собственном "огородике".

Об этом сообщаю РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok отца мальчика Владимира Бруса.

Герой хита "Скоро все будет Паска" выпустил новое видео

Так, Матвей решил рассказать подписчикам о том, чем занимается на огороде. Как оказалось, у мальчика есть свой "участок", на котором он посеял буквально все, что захотел - дыни, гречку, редис и прочее.

К тому же Брус похвастался ключом от нового трактора. А старый, как заявил мальчик, он "сдал на металлолом". В этом году Матвей не спешит "анонсировать" Пасху. Возможно, ребенок это сделает позже.

@vovka_brus Садимо город #матвійбрус #скоробудепаска оригінальний аудіозапис – Вовка Брус - Вовка Брус

 

Как реагирует сеть

Новое видео, в котором ребенок не только показывал свои "владения", а еще я напоминал о необходимости поддерживать Вооруженные Силы Украины, насмешило и растрогало комментаторов. Матвей успел собрать немалую аудиторию, видео с ним часто становятся "вирусными" и собирают множество просмотров.

Поэтому пользователи пишут:

  • "Разве можно такому казаку что-то плохое писать?"
  • "А что покупать на Пасху? Жду от тебя совета"
  • "Боже, какой малой"
  • "Я его так люблю, всегда хохочу от его видео"
  • "Улыбка не сходит после его слов, спасибо"

Чем известен Матвей Брус

Ребенок живет с родителями в Черкасской области. Семья мальчика занимается фермерством, а сам он пытается им "помогать". И весной 2022 года родители попросили сына рассказать что-нибудь на камеру, чтобы тот им не мешал.

И тогда мальчик выдал очень смешную историю, во время которой произнес: "Скоро вже буде Паска, так що заказуйте м'яска, сардельку та ковбаска".

Впоследствии, когда видео собрало миллионы просмотров, группа МЮСЛИ UA наложила слова Матвея на музыку.

 

Напомним, ранее мы уже рассказывали, чтов Польше украинец чудом предотвратил трагедию.

Кроме этого, недавно стало известно, что блогерша приготовила ужин всего за 15 гривен и удивила сеть.

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