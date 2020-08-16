Хліб може бути корисним: експерти розповіли, який потрібно вибирати

У дитинстві нас вчили, що "хліб - усьому голова". Але в дорослому віці ми не раз натикалися на інформацію про те, що слід обмежувати споживання хліба, оскільки це може шкодити здоров'ю і сприяти набору зайвої ваги.

Насправді хліб може бути, як дуже корисним, так і джерелом "порожніх" калорій у вашому раціоні. Все залежить від того, з яких інгредієнтів його спекли. Про це повідомляє колишня глава МОЗ України Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

Хліб досить часто містить надмірну кількість солі: в 100 грамах - приблизно п'ята частина денної норми солі. При цьому ця цифра може бути навіть ще вище.

А багато солі - це ризик захворіти на серцево-судинні хвороби, які переважно пов'язані з високим артеріальним тиском або серцевою недостатністю.

Крім того, зазвичай хліб містить мало клітковини. Якщо ж такий білий хліб з'їсти ще і дуже свіжим, і недостатньо його пережовуючи, то можуть навіть виникати проблеми з травленням, і може бути здуття живота.

У білого хліба також високий глікемічний індекс - це значить, що він дуже швидко піднімає рівень цукру в крові.

Однак, відмовлятися повністю від хліба не потрібно. Треба просто уважно вивчити його склад, щоб хліб був виготовлений з цільнозернового борошна. Крім того, дуже важливо, щоб в ньому було менше солі і цукру.

У хлібі з цільного зерна міститься багато клітковини, яка сприяє уповільненню всмоктування цукру в кров. Вона також живить нашу корисну мікробіоту. В такому хлібі є вітаміни групи В, вітаміну Е, а також є широкий спектр мікроелементів, таких як селен і марганець.

Цілісні зерна у вашому раціоні знижують ризик серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, ожиріння і колоректального раку. Хліб потрібно добре пережовувати, і запивати водою в достатній кількості.

Багато людей вважають, що хліб на дріжджах шкідливий, тому вони вибирають хліб, який зроблений на заквасці. Дріжджі - це мікроскопічні грибки, які роблять з цукру вуглекислий газ. Коли хліб печеться, вуглекислий газ піднімається і робить в тесті дірочки.

Закваска - теж мікроорганізми, серед яких є і молочнокислі бактерії і також дріжджі. При цьому дріжджі не виживають в уже спеченому хлібі. Вони також гинуть при високих температурах. Це відбувається навіть при незначному нагріванні.

Крім цього, дріжджі не становлять небезпеки для нашого здоров'я. У хлібі на заквасці все ж є переваги. У такому тесті значно більше доступного заліза.

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