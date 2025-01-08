Хиту Михаила Поплавского "Украинское сало" - 20 лет: интересные факты о песне

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Поплавского.

"20 лет назад мы с командой создали песню, которая стала легендарной и лидирует на всех музыкальных площадках страны! Песня "Сало" о юморе, традициях и украинском сале, которое объединяет всю семью за одним столом! В 2021 году видеоклип "SALO" был создан в голливудском стиле с помощью 3D XR технологий, поразив даже самых требовательных критиков! Песня облетела весь мир, став украинским символом для многих стран! Сало – это феномен, объединяющий украинцев по всему миру", — написал Поплавский.

За 20 лет песня "Сало", написанная Наталией Багмут (слова) и Юрием Пономаренко (музыка), уже стала народным хитом, без которого не обходится ни один праздник. Композиция действительно близка украинцам, потому что воспевает самое любимое национальное блюдо. Сало давно вышло за пределы гастрономического продукта, став символом украинской идентичности.

Первый клип на песню "Сало" был создан в 2004 году режиссером Максимом Паперником и снят по мотивам повести "Ночь перед Рождеством".

Михаил Поплавский во время съемок перевоплощался в образы кузнеца Вакулы, дьяка, головы и даже черта.

Следующая видеоработа на песню "Сало" также в жанре мюзикла была представлена ​​в 2010 году и воспроизводит неповторимую атмосферу, украинский колорит Сорочинской ярмарки. Украинское село, народное гулянье, ярмарка, тройственные музыканты, зажигательные танцы парней и девушек.

Главный герой – сельский голова, роль которого исполняет Михаил Поплавский, воспевая "национальную валюту" нашей страны – Сало.

Новую волну популярности песня "Сало" получила в 2021 году после презентации инновационного клипа снятого режиссером Еленой Винярской.

Видео SALO было создано в голливудском стиле с использованием LED cube, VR-технологий, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики.

По нестандартной режиссерской задумке, сало превращается в золотые слитки. А Михаил Поплавский предстает в стильном образе главного "саломана" страны.

Кстати в мае 2011 года на 236 км трассы "Киев-Одесса" Михаил Поплавский открыл памятник "Украинскому салу".

Песню "Сало" и яркие клипы полюбили не только в Украине, но и на других континентах мира.

Клип Михаила Поплавского на песню "Сало" (2021року) набрал 7,9 млн просмотров на YouTube.

"Сало - украинский бренд, наша национальная валюта. Оно добавляет сексуальной энергии, поддерживает силу и дух украинцев", - отметил Поплавский.