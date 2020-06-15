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Під Херсоном при загадкових обставинах померла 15-річна дівчина

STYLERЖиття    15.06.2020 - 08:27
Під Херсоном при загадкових обставинах померла 15-річна дівчина
Під Херсоном загинула дівчина (фото: freepic.com)

У Херсонській області з'ясовують обставини смерті неповнолітньої

У Херсонській області за загадкових обставин померла неповнолітня дівчина. 15-річну молоду особу знайшли мертвою в Каховці біля аварійного недобудованого будинку на вулиці Мелітопольської. Вона була без свідомості. Трагедія сталася 14 червня.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції, на місце надзвичайної події прибула швидка допомога і забрала дівчину в лікарню, але врятувати її не вдалося. Неповнолітню доставили в реанімацію. З'ясувалося, що загибла 2005 року народження. Зараз правоохоронні органи ведуть розслідування по цій справі.

За інформацією Відділу комунікації поліції Херсонської області, зараз слідчо-оперативна група продовжує працювати на місці події. Встановлюються всі обставини. Попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство" з позначкою "Самогубство".

Як ми раніше писали, в Київській області на узбіччі дороги знайшли тіло зниклого нацгвардійця. За попередніми даними, військовий загинув у результаті дорожньої аварії.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України преступления
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