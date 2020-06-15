Под Херсоном при загадочных обстоятельствах умерла 15-летняя девушка

Под Херсоном погибла девушка (фото: freepic.com)

В Херсонской области выясняют обстоятельства смерти несовершеннолетней

В Херсонской области при загадочных обстоятельствах умерла несовершеннолетняя девушка. 15-летнюю молодую особу нашли мертвой в Каховке возле аварийного недостроенного дома на улице Мелитопольской. Она была без сознания. Трагедия произошла 14 июня.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, на место ЧП прибыла скорая помощь и забрала девушку в больницу, но спасти ее не удалось. Несовершеннолетнюю доставили в реанимацию. Выяснилось, что погибшая 2005 года рождения. Сейчас правоохранительные органы ведут расследование по этому делу.

По информации Отдела коммуникации полиции Херсонской области, сейчас следственно-оперативная группа продолжает работать на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства. Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" с пометкой "Самоубийство".

Как мы ранее писали, в Киевской области на обочине дороги нашли тело пропавшего нацгвардейца. По предварительным данным, военный погиб в результате дорожной аварии.

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Автор: Людмила Жукова