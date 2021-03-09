Під Херсоном третю добу шукають 7-річну дівчинку: зникла прямо біля будинку

Дівчинка пропала в селищі Щасливе Херсонської області у неділю, 7 березня. Мама відпустила її пограти у дворі біля будинку і через деякий час помітила, що дитини у дворі немає. Батьки звернулися в поліцію, до пошуків залучили кінологів і волонтерів.

Третю добу тривають пошуки дівчинки, але результатів немає. До пошуків приєдналися сусіди, волонтери з сусідніх міст, жителі місцевих сіл, кінологи. Вони перевірили вже все село, опитали місцевих жителів, прочесали поля і лісосмуги – ніяких слідів дівчинки не виявили. Собаки слід дитини взяти не змогли.

"До 200 співробітників поліції з нацгвардійцями, і велика кількість, зараз не скажу, волонтерів та інших небайдужих громадян", - повідомили в поліції.

В Херсонській області третю добу шукають 7-річну дівчинку Машу

Місцеві жителі кажуть, що дівчинку останній раз бачили на автобусній зупинці 7 березня. Діти, з якими Маша грала у дворі, розповіли, що вона дуже хотіла зустріти батька з роботу, через те, що чекала подарунок на 8 березня. Вона періодично бігала до зупинки, яка знаходиться поруч з будинком. Сусіди припускають, що дитину могли викрасти саме там.

"З батьками були нормальні відносини, з дітьми теж. Навіть немає причини, щоб вона могла втекти. На мою думку – це могли вивезти дитину з села", - повідомила тітка зниклої дитини Лариса Шарудилова.

Маша Борисова зникла в селищі Щасливе Херсонської області 7 березня

В поліції просять водіїв, які ввечері 7 березня проїжджали повз село Щасливе, переглянути свої відеореєстратори – можливо там є цінна інформація.

Також в мережі розмістили фотографію Маші Борисової та її прикмети: зріст 100-110 см, довгі світлі волосся, худенька. Була одягнена у чорну в'язану шапку, чорну куртку з сірим коміром, темно-сині спортивні штани з сірою смужкою і рожеві чобітки.

Якщо є якась цінна інформація про дитину, то просять зв'язатися по одному з номерів: (066) 249-26-98, (099) 050-97-00, (050) 511-52-50, (095) 847-38-02 або 102.