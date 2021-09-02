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Під Херсоном батьки побили заступника директора ліцею прямо на зборах. Вона втратила свідомість

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Херсонська область, Четвер 02 вересня 2021 10:35
Під Херсоном батьки побили заступника директора ліцею прямо на зборах. Вона втратила свідомість Колаж РБК-Україна: Під Херсоном батьки побили заступника директора ліцею прямо на зборах
Автор: Світлана Мащенко

У Херсонській області батьки накинулися на заступника директора ліцею в селі Благодатне, що в Білозерському районі, прямо під час батьківських зборів. І хоча інцидент у навчальному закладі намагаються всіляко зам'яти, поліція почала розслідування.

Про це повідомляє місцеве ЗМІ Херсонці.

Інцидент трапився на зустрічі з батьками перед початком нового навчального року, 31 серпня.

Повідомляється, що від удару в голову жінка знепритомніла, після чого довелося викликати "швидку" допомогу.

Незважаючи на всю скандальність ситуації, директор Благодатненського ліцею Галина Болокан коментувати НП відмовилася, заявивши, що це їхня "внутрішня справа".

Проте правоохоронці почали розслідування інциденту. Адже напад на вчителя - це все ж кримінальний злочин.

У поліції заяву постраждалої заступника директора зареєстрували, ведеться розслідування за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень (стаття 125 Кримінального кодексу України).

"Встановлюються обставини злочину, ведеться опитування свідків", - розповіли в місцевому управлінні поліції.

Раніше ми писали, що на Буковині батько студента облив викладачку фекаліями, звинувативши її у хабарництві.

Також повідомлялося, що у Дніпрі підлітки жорстоко побили "копа" у супермаркеті і вкрали його iPhone.

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