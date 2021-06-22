RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Під Херсоном ліс окупували "кактуси-прибульці": тепер ця краса цвіте

Автор: Світлана Мащенко

У Херсонській області на Олешківському лісі з'явилося унікальне поле екзотичних кактусів. Тепер вся ця краса квітне великими жовтими суцвіттями.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Ця рослина називається опунція, і вона популярна серед любителів покопатися на присадибних ділянках. Нею прикрашають клумби, альпійські гірки, а також вирощують на дачах. Як кактуси опинилися в лісі, незрозуміло. За однією з версій, їх хтось міг викинути, а вони і прижилися.

Вперше кактуси були виявлені в лісі ще у квітні, очевидно, що вони там перезимували і клімат їм підійшов.

Вчені не в захваті від таких гостей української флори

На думку вчених опунція може зайняти своє місце в південній екосистемі. Все б нічого, але "прибулець" може витіснити місцеві рослини.

Відзначимо, що цей рід кактусів має близько двох сотень видів. Він поширений в посушливих районах Америки і Канади, але добре росте і в Україні, так як витримує морози до -20 градусів.

"Цей процес розростання його (кактуса опунції. - Ред), напевно, не зможемо зупинити. Можна спрогнозувати, що через 10, 20, 30 років це буде звичайний вид рослин на узбіччі доріг", - говорить завідувач кафедри ботаніки Херсонського університету Іван Моїсеєнко.

Наприклад, в Австралії опунція так розрослася, що навіть довелося розгортати кампанію по її знищенню.

Відео: на Херсонщині зацвіли кактуси (ТСН)

Раніше ми писали, які кімнатні рослини строго заборонено тримати вдома. Їх навіть називають" тихими вбивцями " в горщику.

Читайте РБК-Україна в Google News
цветы