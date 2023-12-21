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В Херсоне заработал чат-бот, с помощью которого можно сделать новогодние подарки детям

В Херсоне заработал чат-бот, который поможет подарить чудо детям в канун праздников (фото: Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Благотворительный фонд Support Kherson положил начало проекту - чат-бот "SUPPORT Чудо", с помощью которого каждый может либо зарегистрировать своего ребенка на получение подарка, либо осуществить мечту и стать волшебником для детей Херсонщины и подарить подарок.

Об этом сообщил глава благотворительного фонда Нисар Ахмад.

Подари чудо детям Херсонщины: заработал чат-бот

"Этот чат-бот создан для координации подарков детям Херсонщины. В настоящее время бот насчитывает более 5 000 заявок от маленьких мечтателей. Наша цель: подарить счастье на зимние праздники маленьким херсонцам и помочь им снова поверить в чудо", - сообщает глава благотворительного фонда Нисар Ахмад.

В меню чат-бота есть две кнопки: "хочу подарок" и "хочу подарить".

Уникальность данного проекта заключается в том, что любой взрослый сам в состоянии выбрать желаемого ребенка, при необходимости связаться с родителями и осуществить мечту напрямую. Чат-бот доступен по ссылке.

БФ "Support Kherson" активно поддерживает жителей Херсонщины - деоккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Киеве и Одессе. Волонтеры обеспечивают земляков продуктовыми наборами, средствами гигиены и оказывают важную поддержку посредством психологической и юридической помощи. Особое внимание уделяется маленьким херсонцам, ставшим жертвами войны.

Фонд организует благотворительные мероприятия, развлекательные программы и образовательные мастер-классы для их социальной адаптации и эмоционального обновления.

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Херсондіти