У Херсоні розгорівся скандал: водій маршрутки вигнав на вулицю дитину з епілепсією

Водій маршрутки у Херсоні вигнав дитину з епілепсією на вулицю (Колаж РБК-Україна)

Під Херсоном водій маршрутки вигнав школяра з транспорту за те, що той хотів оплатити проїзд монетами. Як пояснює водій – монети вийшли з вживання, але мама школяра спростовує цю інформацію.

Ніхто з дорослих пасажирів не встав на захист дитини й люди спокійно дозволили водію вигнати школяра з транспорту. Восьмикласник Ваня зайшов у маршрутку, щоб дістатися зі школи додому, і простягнув водієві жменю дріб'язку, без здачі. Але водій відмовився приймати оплату, прийшов в лють і вигнав дитину на вулицю. Подробиці розповіли у сюжеті ТСН.

"Він повернувся в школу, зайшов у сльозах і техпрацівник дала йому 10 гривень однією купюрою. Для дитини це стало шоком", - розповіла класна керівниця Ірина Маскаєва.

Мама Вані дізналася про інцидент, коли син повернувся додому. Жінка обурена поведінкою водія, оскільки у Вані епілепсія і напад міг статися в будь-який момент. Він має право на безкоштовний проїзд у міському транспорті, але принципово оплачує свої поїздки.

"Ми завжди платимо за свій проїзд, ми не користуємося посвідченням. Але воно у нас є", - додала мама школяра.

У Вані після пережитого стресу піднялася температура і тиск, почалася лихоманка і мама змушена була викликати бригаду швидкої допомоги. Після цього жінка не витримала і пішла розбиратися з водієм маршрутки на зупинку транспорту.

70-річний водій Микола Горовий стверджує, що ситуація була зовсім інша і він не дозволив хлопцеві їхати, оскільки той дав йому монети, які вийшли з обігу.

"Він зайшов, поклав по 25 копійок, по 10 і по 50. Я кажу, прибери свої гроші, кажу, звільни машину. Він каже, у мене інших грошей немає, і все, більше нічого. Я його не штовхав, а не виштовхував, він забрав гроші та пішов", - заявив водій.

Мама стверджує, що у дитини не було таких копійок, були монети по одній гривні та дві гривні паперовими купюрами. Вона повідомила, що буде звертатися до суду.

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