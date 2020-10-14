У Херсоні переселенка вистрибнула з вікна: не витримала фізичних страждань

У Херсоні переселенка покінчила життя самогубством (Колаж РБК-Україна)

Жінка вистрибнула з вікна гуртожитку, де жила з чоловіком і онуками

У Херсоні 59-річна переселенка покінчила життя самогубством. Вона вистрибнула з вікна гуртожитку в ніч з 13 на 14 жовтня.

Трагедія сталася по вулиці Комкова в Херсоні, в гуртожитку, де четвертий поверх був повністю виділений для переселенців із зони ООС. 59-річна уродженка Луганської області проживала в цьому гуртожитку разом зі своїм чоловіком, інвалідом по зору, та трьома онуками. З доходів сім'ї – пенсії переселенки та її чоловіка, а також соціальна допомога від держави. Деталі повідомляє видання Kherson.net.ua.

Поліцію на місце події викликав сусід з будинку навпроти, Артем Кириченко. Він першим почув страшні крики та побіг на місце трагедії. Жінка була ще жива, коли на місце події прибула карета швидкої медичної допомоги. Однак вона померла під час надання допомоги.

Як розповів чоловік покійної, вона останні чотири місяці скаржилася на сильні болі в голові та спині. Сусіди додали, що вона зверталася до лікарів, але допомоги від них так і не отримала. Жінка скаржилася, що болі настільки сильні, що вона просто не може витримати ці фізичні страждання. Є версія, що саме це і стало причиною такого відчайдушного вчинку.

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