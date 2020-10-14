В Херсоне переселенка выпрыгнула из окна: не выдержала физических страданий

В Херсоне переселенка покончила жизнь самоубийством (Коллаж РБК-Украина)

Женщина выпрыгнула из окна общежития, где жила с мужем и внуками

В Херсоне 59-летняя переселенка покончила жизнь самоубийством. Она выпрыгнула из окна общежития в ночь с 13 на 14 октября.

Трагедия произошла по улице Комкова в Херсоне, в общежитии, где четвертый этаж был полностью выделен для переселенцев из зоны ООС. 59-летняя уроженка Луганской области проживала в этом общежитии вместе со своим мужем, инвалидом по зрению, и тремя внуками. Из доходов семьи – пенсии переселенки и ее мужа, а также социальная помощь от государства. Детали сообщает издание Kherson.net.ua.

Полицию на место происшествия вызвал сосед из дома напротив, Артем Кириченко. Он первым услышал жуткие крики и побежал на место трагедии. Женщина была еще жива, когда на место происшествия прибыла карета скорой медицинской помощи. Однако она скончалась во время оказания помощи.

Как рассказал муж покойной, она последние четыре месяца жаловалась на сильные боли в голове и спине. Соседи добавили, что она обращалась к врачам, но помощи от них так и не получила. Женщина жаловалась, что боли настолько сильные, что она просто не может выдержать эти физические страдания. Есть версия, что именно это и стало причиной такого отчаянного поступка.

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