У Херсоні чоловік замість маски одягнув пакет: відео стало популярним у мережі
Чоловік замість маски одягнув пакет (колаж РБК-Україна)
У Херсоні у місцевому супермаркеті "АТБ" покупець замість маски одягнув целофановий пакет, зачепивши його краї за вуха. Цим він викликах сміх в оточуючих.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Х*Херсон".
На ролику видно, що після того, як покупець розплатився, він покинув торгову точку. Однак, також видно, як оточуючі молоді люди не стримували сміху від побаченого.
Раніше ми повідомляли, що в одному із київських супермаркетів дорослий чоловік обматюкав у черзі дівчину-підлітка. Зокрема, городянин не на жарт розійшовся, коли дівчинка-підліток купила без черги на касі захисну маску. Все відбувалося в магазині на Миропільські
Також ми писали, що у Києві підлітків застали за небезпечним заняттям.