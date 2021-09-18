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У Херсоні чоловік замість маски одягнув пакет: відео стало популярним у мережі

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Херсон , Субота 18 вересня 2021 19:22
У Херсоні чоловік замість маски одягнув пакет: відео стало популярним у мережі Чоловік замість маски одягнув пакет (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Херсоні у місцевому супермаркеті "АТБ" покупець замість маски одягнув целофановий пакет, зачепивши його краї за вуха. Цим він викликах сміх в оточуючих.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Х*Херсон".

На ролику видно, що після того, як покупець розплатився, він покинув торгову точку. Однак, також видно, як оточуючі молоді люди не стримували сміху від побаченого.

Раніше ми повідомляли, що в одному із київських супермаркетів дорослий чоловік обматюкав у черзі дівчину-підлітка. Зокрема, городянин не на жарт розійшовся, коли дівчинка-підліток купила без черги на касі захисну маску. Все відбувалося в магазині на Миропільські

Також ми писали, що у Києві підлітків застали за небезпечним заняттям.

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