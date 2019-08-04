У Херсоні місцева "Зайцева" збила дітей на "зебрі": новий поворот у справі

У Херсоні жінка збила двох підлітків на пішохідному переході. Інцидент стався 1 серпня. Вдалося встановити особу дівчини, яка винна в аварії. Як виявилося, горе-водійка – дружина директора заводу "Новий стиль" та магазину "Дверний двір" Олега Шапошникова, Яна. Про це повідомляє видання ТСН.

Як повідомляється, підозрювана у жахливому ДТП пішла з соціальних мереж прямо на очах у очевидців. Правда, користувачі все одно встигли застринити її фото. Яні Шапошниковій – 31 рік, вона має свою лінійку одягу. У мережі вважають, що справу по страшному ДТП намагаються зам'яти.

Момент ДТП зафіксовано на відеореєстратор одного з очевидців аварії. На відео видно, як маршрутка пропускає підлітків, коли по правому ряду вилітає Volkswagen Touareg і зносить людей, розкидаючи по дорозі. Через Яну ледь не загинули 14-річна Варя і 15-річний Богдан. Батьки розповіли, що діти йшли в бібліотеку складати книжки. Зараз вони проходять реабілітацію.

За словами лікарів, загрози життю немає, проте підлітки отримали важкі травми, лікування яких триватиме кілька місяців. Заступник головного лікаря Херсонської обласної дитячої лікарні Віктор Бурдовіцин розповів, які травми отримали діти.

"Перелом кісток тазу у обох дітей. Струс головного мозку та рубані рани на голові. У дівчини – лише струс мозку. І забій легенів і грудної клітини у обох", – повідомив лікар.

У Херсоні жінка збила двох підлітків - всі деталі (відео: youtube.com/ТСН)

Нагадаємо, що раніше в Херсоні перекинувся автобус з бюлетенями.