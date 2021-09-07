У Херсоні бійцівський пес тероризує людей: господиня командує собаці "фас"

Як розповіли місцеві жителі, жінка використовує свого бійцівського пса, як знаряддя відплати та вигукує йому команду "фас!" кожен раз, коли щось на прогулянці відбувається не за її сценарієм. Жертвами собаки регулярно стають дворові коти, бездомні собаки. Бійцівський пес з ними швидко розправляється, оскільки гуляє без намордника.

Крім того, господиня часто приводить свого пса без намордника на стадіон школи №55, яка знаходиться недалеко від будинку. На стадіоні грають діти та всі вони опиняються в небезпеці, якщо поруч бігає агресивний пес.

На зауваження місцевих жителів жінка реагує агресивно. Тому вони вирішили об'єднатися і написати колективну заяву в правоохоронні органи. В першу чергу мешканці просять зобов'язати господиню надягати на собаку намордник на прогулянках в громадських місцях.

Що кажуть правила вигулу собак

Собак мають право вигулювати тільки особи старше 14 років

Заборонено вигулювати собак у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння

Під час прогулянки собака повинна бути на повідцю. А собаки великих розмірів і небезпечних порід - на повідцю і в намордниках

Без повідця вигулювати собак можна тільки на спеціально обладнаних майданчиках

Власники собак зобов'язані прибирати за тваринами, навіть на майданчиках для вигулу