Під Харковом під час відпочинку підстрелили дитину: прилетіла шалена куля

Під Харковом підстрелили дитину (Колаж РБК-Україна)

В селищі Рогань хлопчик отримав шалену кулю від невідомого стрілка

Під Харковом від очманілої кулі постраждала 12-річна дитина, яка відпочивала з батьками на озері біля селища Рогань. Батько хлопчика тільки почув звук пострілу і виявив, що син поранений.

Трагедія сталася під час відпочинку на озері 27 серпня, близько 12 години ранку. На гарячу лінію "102" зателефонував чоловік, який повідомив, що він почув звук пострілу і виявив поранення у свого 12-річного сина. Деталі розповіли у відділі комунікації обласної Національної поліції.

Чоловік оперативно доставив свого сина в лікарню. Після ретельного огляду, лікарі повідомили, що стан дитини задовільний і оперативного втручання не потребує. Хлопчик отримав поранення в плече.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Липецького відділення поліції. На цей момент співробітники правоохоронних органів встановлюють всі обставини та можливих свідків поранення дитини, а також активно займаються встановленням особи злочинця, щоб його знайти та затримати.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

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