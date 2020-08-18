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Під Харковом водій збив медсестру ВСУ з коляскою на переході (відео)

Харків, Вівторок 18 серпня 2020 17:02
Під Харковом водій збив медсестру ВСУ з коляскою на переході (відео)
Під Харковом водій збив молоду жінку з коляскою на переході (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Молода медсестра ВСУ постраждала і знаходиться в реанімації

У Харківській області водій збив медсестру ВСУ, яка переходила дорогу з коляскою по пішохідному переходу.

Інцидент стався в Пісочині Харківської області, в провулку Шевченківський. Водій автомобіля ВАЗ збив на пішохідному переході молоду жінку з коляскою. Деталі розповіли в пресслужбі Національної поліції Харківської області.

"59-річний водій автомобіля" ВАЗ-2106 "скоїв наїзд на жінку з коляскою, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу. 24-річну потерпілу і її дитину доставили в лікарню", - повідомили в поліції.

Інформація про скоєння наїзду зареєстрована в Люботинському відділенні поліції та зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Пізніше з'ясувалося, що потерпіла молода жінка - контрактниця ВСУ, медсестра військово-медичного клінічного центру Північного регіону, яка в цей час знаходиться в декретній відпустці по догляду за дитиною.

Як повідомляють медики, малюк в результаті події не постраждав, а ось молода жінка у важкому стані, її помістили в відділенні реанімації.

Під Харковом водій збив на пішохідному переході молоду жінку з дитиною

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що з'явилися нові деталі про страшну ДТП, в якій водій вбив школярку.

А також розповідали про те, що в Польщі сталася страшна трагедія, в ДТП загинув українець і його 13-річна дочка.

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