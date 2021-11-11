ru ua
Чт, 11 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Під Харковом обстріляли працівників обленерго, які приїхали відключати електрику

Новость на русском →
Харківська область, Четвер 11 листопада 2021 16:24
Під Харковом обстріляли працівників обленерго, які приїхали відключати електрику Колаж РБК-Україна: під Харковом відкрили вогонь по бригаді обленерго
Автор: Володимир Костирін

Під Харковом в селі Рокитне місцевий житель обстріляв співробітників "Харківобленерго", які приїхали відключати електроустановки цього споживача через самовільне підключення. Один з працівників отримав поранення.

Про це 11 листопада передали в прес-службі АТ "Харківобленерго".

Інцидент стався вчора близько десятої ранку.

Коли енергетики - співробітники Нововодолазького району електричних мереж (РЕМ) - приїхали за адресою і виходили з машини, чоловік почав стріляти в їх бік з пневматичної зброї. Куля влучила одному з працівників у руку, коли той намагався прикрити обличчя.

На місце злочину викликали поліцію. Правоохоронці опитали учасників конфлікту.

Працівники РЕМ написали заяву про внесення відомостей про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань та притягнення нападника до кримінальної відповідальності.

За фактом події розпочато провадження за ч .1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Тепер стрілку "світить" до 5 років обмеження свободи.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у вересні у Києві неадекват з молотком накинувся на електрика, бо подумав, що він "відрізав" йому світло.

Також ми писали, що перед цим у Києві хуліган з цеглою "помстився" комунальникам за відсутність гарячої води.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Електроенергія
LITE
Як вибрати і стильно носити светр: модні підказки від експерта
Як вибрати і стильно носити светр: модні підказки від експерта