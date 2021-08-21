Під Харковом у горе-матері забрали чотирьох дітей (фото)

Під Харковом у жінки забрали чотирьох дітей через неналежне виконання батьківських обов'язків та зловживання спиртними напоями. Дітлахів доставили в лікарню, а на горе-матір склали протокол.

Про це передали в прес-службі поліції Харківської області.

Випадок стався в селищі міського типу Савинці в Ізюмському районі.

До правоохоронців звернулися небайдужі мешканці населеного пункту, які розповіли про неналежний догляд їх сусідкою за своїми дітьми та її аморальний спосіб життя.

На перевірку ситуації вирушила комісія з питань захисту прав дітей і співробітники ювенальної превенції.

З'ясувалося, що дана сім'я вже перебувала на обліку в службі у справах дітей Савинської селищної ради, як така, що опинилася в складних життєвих обставинах.

Вдома у багатодітної матері панував повний безлад. Сама жінка була п'яною. У поліції зазначили, що вона не могла належним виконувати свої батьківські обов'язки.

"Умови проживання дітей вразили посадових осіб - антисанітарні умови, безлад, відсутність готової їжі та запасів продуктів харчування", - йдеться в публікації.

На підставі побаченого, правоохоронці вилучили з сім'ї двох хлопчиків 10 і 2 років та двох дівчаток 8 і 5 років.

Крім того, на жінку склали адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків по вихованню дітей) КУпАП.

Під Харковом у жінки забрали чотирьох дітей через пияцтво і невиконання батьківських обов'язків (фото: hk.npu.gov.ua)