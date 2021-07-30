Українка влаштувала скандал в літаку через маску: відео обурило мережу
У місті Харкові під час посадки на борт літака жінка влаштувала скандал. Пасажирка відмовилася виконувати вимогу екіпажу – надіти захисну маску.
Відео опублікували в Telegram-каналі "ТРУХА Харків".
Так, інцидент стався в літаку, який прямував із Харкова до Анталії (Туреччина).
Також через відповідну ситуацію рейс із понад 100 пасажирами на борту затримали на 30 хвилин.
Однак, у через деякий час жінка все-таки надягла маску, але отримала зауваження від екіпажу. На записі видно, що обурені пасажири лаються із жінкою і звертаються з проханням до неї попросити вибачення в пілота і стюардес.
Через яку причину жінка відмовилась надягати маску, не уточнюється.
У коментарях користувачі відреагували на події.
- На відео не всі пасажири в масці;
- Люди й так на нервах, в пожежу летять. А тут вона зі своєю маскою;
- Потрібно було виставити її з літака;
- Просто одягни маску і все! Ніяких проблем не створиться! І ніхто тебе проклинати не буде;
- А що при реєстрації маска вже не потрібна? Навіщо допустили в літак без маски.
Раніше ми повідомляли, що українцям розповіли, коли скасують масочний режим.
Також в метро Києва з початку року склали 2,5 тисячі протоколів на пасажирів без масок.