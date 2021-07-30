Украинка устроила скандал в самолете из-за маски: видео возмутило сеть
В городе Харькове во время посадки на борт самолета женщина устроила скандал. Пассажирка отказалась выполнять требование экипажа – надеть защитную маску.
Видео опубликовали в Telegram-канале "ТРУХА Харьков".
Так, инцидент произошел в самолете, который направлялся из Харькова в Анталию (Турция).
Также из-за соответствующей ситуации рейс с более 100 пассажирами на борту задержали на 30 минут.
Однако, через некоторое время женщина все-таки надела маску, но получила замечание от экипажа. На записи видно, что возмущенные пассажиры ругаются с женщиной и обращаются с просьбой к ней попросить прощения у пилота и стюардесс.
По какой причине женщина отказалась надевать маску, не уточняется.
В комментариях пользователи отреагировали на происходящее.
- На видео не все пассажиры в маске;
- Люди и так на нервах, в пожар летят. А тут она со своей маской;
- Нужно было выставить ее из самолета;
- Просто надень маску и все! Никаких проблем не создастся! И никто тебя проклинать не будет;
- А что при регистрации маска уже не нужна? Зачем допустили в самолет без маски.
Ранее мы сообщали, что украинцам рассказали, когда отменят масочный режим.
Также в метро Киева с начала года составили 2,5 тысячи протоколов на пассажиров без масок.