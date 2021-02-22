У Харкові заклад вирішив святкувати 23 лютого: розгорівся скандал

На обурення фоловерів заклад відреагував словами про те, що дата святкування "особистий вибір кожного". Пізніше чоловіка заблокували.

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Після шквалу критики адміністратор закладу випустила звернення, в якому сказала, що не збирається вибачатися або щось змінювати. На думку жінки, кожен має право святкувати в той день, в який йому хочеться.

У Харкові розгорівся скандал через 23 лютого (відео: YouTube)

Варто зазначити, що в нашій країні тепер День захисника України святкують 14 жовтня, а День захисника Вітчизни святкують 23-го лютого в Росії та інших країнах СНД.