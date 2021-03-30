У Харкові помітили напівголого священика: ходив по під'їзду і хрестив квартири

У Харкові камери відеоспостереження зняли як в одному з під'їздів розгулює напівголий чоловік разом з жінкою і хреститься на кожному поверсі. При цьому у нього в руках був дипломат. Пізніше з'ясувалося, що це священник.
Про це повідомляє місцеве видання "Newsroom".
Інцидент стався на вулиці Івана Кобзи. Мешканці будинку, де ходив чоловік, кажуть, що на відео потрапив 33-річний ієрей Олександр. При цьому він є настоятелем храму УПЦ МП в Богодухівському районі.
Його висвятили в сан ще у 2015 році. В харківській єпархії спочатку пообіцяли прокоментувати ситуацію, але потім перестали виходити на зв'язок.
Нагадаємо, у Києві п'яний чоловік накинувся на парафіян протестантської церкви, яка розташована на вулиці Архітектора Вербицького, 30, недалеко від станції метро "Вирлиця". Силовики затримали чоловіка, який був п'яний.
Ми також писали про те, що на Закарпатті зловили побожного церковного грабіжника, який став "зіркою" мережі. Раніше чоловік вкрав у церкви гроші зі скриньки для пожертвування, а перед крадіжкою продезінфікував руки за допомогою антисептика, і перехрестився.
Церковним грабіжником виявився місцевий житель. Він перепросив і пообіцяв, що більше так робити не буде.