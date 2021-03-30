У Харкові помітили напівголого священика: ходив по під'їзду і хрестив квартири

У Харкові камери відеоспостереження зняли як в одному з під'їздів розгулює напівголий чоловік разом з жінкою і хреститься на кожному поверсі. При цьому у нього в руках був дипломат. Пізніше з'ясувалося, що це священник.

Про це повідомляє місцеве видання "Newsroom".

Інцидент стався на вулиці Івана Кобзи. Мешканці будинку, де ходив чоловік, кажуть, що на відео потрапив 33-річний ієрей Олександр. При цьому він є настоятелем храму УПЦ МП в Богодухівському районі. Його висвятили в сан ще у 2015 році. В харківській єпархії спочатку пообіцяли прокоментувати ситуацію, але потім перестали виходити на зв'язок.