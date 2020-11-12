В Харькове внедорожник снес беременную женщину на переходе: видео с места трагедии

В ДТП в Харькове погибла беременная женщина (коллаж: РБК-Украина)

В Харькове произошло смертельное ДТП с беременной женщиной

В Харькове элитный внедорожник BMW насмерть сбил беременную женщину на пешеходном переходе. Очевидцы говорят, что удар был настолько сильным, что пострадавшая отлетела метров на тридцать.

Трагедия случилась на проспекте Ландау вечером 11 ноября, информирует Telegram "ХС.Харьков".

"Беременная женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. От сильного удара внедорожника BMW женщина отлетела на несколько метров", - сказано в сообщении.

В Харькове беременная женщина погибла в ДТП (фото: ХС. Салтовка)

Правоохранители говорят, что в момент аварии водитель был трезвым. Что именно произошло и почему водитель внедорожника летел на огромной скорости по пешеходному переходу, предстоит выяснить следствию.

В Харькове BMW сбил беременную женщину (фото: ХС. Салтовка)

Видео можно посмотреть по ссылке. Осторожно, оно содержит элементы насилия, 18+.

Напомним, что недавно в Киеве произошло резонансное ДТП на Майдане Незалежности. Водитель влетел в пешеходную зону, в результате чего двое людей погибло, еще четверо пострадало.

Позже выяснилось, что 66-летний водитель был трезв, но недавно перенес операцию на сердце. Из-за этого он отключился за рулем автомобиля. В полиции рассказали, грозит ли ему наказание за смертельную аварию.