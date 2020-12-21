У Харкові вирішили увічнити Кернеса: планують пам'ятник, метро та вулицю

Мер Харкова Геннадій Кернес помер у Німеччині від коронавірусу. Після його смерті в місті заявили про три днів жалоби, але потім все-таки скоротили до двох.

21 грудня секретар харківської обласної ради Ігор Терехов повідомив, що в планах міста увічнити пам'ять колишнього мера. Так, міська влада планує поставити пам'ятник Кернесу, назвати на його честь вулицю, а також перейменувати одну із станцій метро.

"Я виступив з ініціативою, щоб одній зі станцій метро присвоїти ім'я Геннадія Адольфовича. Ми з ним разом будували 30-ту станцію. Стільки, скільки він зробив для розвитку метро - ми зобов'язані увічнити його пам'ять та назвати одну із станцій", - сказав Терехов.

З приводу пам'ятника питання ще на обговоренні.

У Харкові хочуть увічнити ім'я Кернеса

В коментарях розгорілася справжня запекла суперечка, чи треба все це місту.

П......ц Харкову, деребан розпочнеться капітальний.

Сидить вся його команда, всі в долі.

Сидять і думають, як деребан буде відбуватися.

Земля йому пухом, не ображайте покійного!

Молодці, пару мільярдів спишіть на похорон.

Нагадаємо, що похорон мера Харкова Геннадія Кернеса відбудеться 23 грудня. Спочатку пройде церемонія прощання, а потім і самі похорони. Тіло Кернеса на літаку привезуть з Німеччини 21 грудня.

Нагадаємо, вранці 17 грудня, бізнесмен і один Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес помер, у нього зупинилося серце.

Зазначимо, функції міського голови буде виконувати секретар місцевої ради. В ОПОРІ повідомили, що виконуючий обов'язки мера не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після смерті міського голови звертається до парламенту з клопотанням про призначення позачергових виборів.