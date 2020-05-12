У Харкові підлітки тримали в страху весь район: били людей заради сміху

У Харкові поліція затримала групу небезпечних підлітків, які тримали в страху весь район Основа. Неповнолітні нападали на перехожих людей заради забави і жорстоко били. В групу входило кілька дітей від 13 до 16 років.

Правоохоронні органи повідомили, що вже є докази двох злочинів, які скоїли підлітки. Далі будуть перевірятися інші інциденти. Про це розповіли в Telegram-каналі "Харків 1654".

"Сьогодні на Основі затримали банду малолєток 13-16 років, які на вулиці влаштовували "сафарі", натовпом нападали на людей і били заради розваги", - повідомляють у пабліку.

У Харкові підлітки нападали на людей (фото: Харків 1654)

Зараз молоді хлопці доставлені в поліційну ділянку і будуть відповідати за злочинні дії. Як виявилося, у банди був свій ватажок. Це не підліток, а дорослий чоловік. Саме він зазначав хлопцям, на кого слід нападати.

Ватажок банди (фото: Харків 1654)

Як ми раніше писали, у Запоріжжі молоді люди зірвали прапор України з флагштока. Свої дії підлітки під сміх зняли на відео, після чого кадри виклали в мережу.