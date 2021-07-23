У Харкові пацієнтці ампутували груди, хоча вона згоди не давала
У Харкові жінці ампутували праві груди лікарі, хоча повинні були витягти тільки невелику частину молочної залози.
Про подробиці скандалу розповіли в сюжеті каналу "Україна 24".
Як все почалося
Три роки тому лікарі підозрювали у Олени Карманової злоякісну пухлину. Для точного діагнозу медики запропонували жінці нескладну операцію з вилучення фрагмента молочної залози для перевірки на гістологію. Коли операція закінчилася Олени не виявила у себе одну з грудей. Вона була в стані шоку.
"Мені вже було настільки страшно, що я погодилася. Коли я прийшла в себе після наркозу, перше питання я задала медсестрам, чи на місці мої груди. Почувши відповідь, у мене почалася істерика і шок, адже я не давала згоди на таке", – розповіла Олена.
Що кажуть лікарі
Медики стверджують, що озвучили Олені точний діагноз, але вона в нього не повірила. Єдине - хірург не зробив запис після видалення грудей.
Пацієнтка після операції звернулася в поліцію, там порушили кримінальну справу про неналежне виконання обов'язків хірургами.
Олена звернулася до суду і має намір отримати відшкодування моральної шкоди – 5 мільйонів гривень. На ці гроші вона хоче зробити операцію з відновлення грудей.
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