У Харкові невідомі обстріляли трамвай, в якому знаходились пасажири (фото)

Так, інцидент трапився о 14:15 на вулиці Полтавський Шлях в районі вул. Семінарської.

Зазначається, що під час руху в напрямок центру невідомими був обстріляний з пневматичної зброї вагон трамваю маршруту №3.

Кулі розбили кілька вікон трамвая. В цей час пасажири в паніці попадали на підлогу.

Фото: невідомі у Харкові обстріляли трамвай (facebook.com/kharkovgovernment)

Транспортний засіб було зупинено на Південній залізниці, на місце НП викликали правоохоронців та складений протокол.

Окрім того, повідомляється, що ніхто внаслідок обстрілу не постраждав. Але місцева преса стверджує зворотне, що чоловік у салоні травмувався розбитим склом.

Фото: невідомі у Харкові обстріляли трамвай (t.me/truexanews)

Фото: невідомі у Харкові обстріляли трамвай (t.me/police_kh_region)