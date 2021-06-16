RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Харкові мати знущалася над дочкою: чужа дитина зняла відео

Автор: Людмила Жукова

У Харкові жінка на прогулянці знущалася над власною дочкою. Вона погрожувала дитині і смикала його за волосся. Свідком такого жорстокого виховання стала дівчинка, яка проходила повз. Про ситуацію вона розповіла своїй мамі.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Kharkiv Life".

Зазначається, що такий інцидент стався біля школи №82.

Побачене вразило дівчинку, тому вона зняла дії жінки на відео і відправила своїй мамі.

"Моя дитина сьогодні, спостерігаючи цю картину, дзвонила і плакала, що дівчинку вбивають. Дочка підійшла до дорослих, попросивши допомоги, але ті не втрутилися, сказавши, що ця жінка тут кожен день гуляє і так поводиться", — повідомила жінка.

У поліцію мама і її дочка, яка стала свідком, не зверталися, але така поведінка городянки обурило мережу. У ролику можна побачити, як жінка дуже жорстко поводиться з дитиною. Вона трясе дівчинку в усі боки і смикає за волосся.

У Харкові мати знущається з дитини

У коментарях користувачі відреагували на побачене.

  • На таке спокійно дивитися не можна!.
  • Відео в поліцію і соцзахист!
  • Чудовисько в клітку, а дівчинку в люблячу сім'ю !Сумно, звичайно, і дуже шкода, що всі байдужі.
  • Втрутитеся, а вона потім ще в суд на вас подасть що ви чіпаєте її дитину. Тільки поліцію викликати в таких випадках.
  • Скільки агресії, кошмар. Це нездорові стосунки в сім'ї ((страшно уявити, що відбувається не на вулиці...

Як ми писали раніше, у Києві підлітки закидали дівчинку яйцями до струсу мозку, спливли нові деталі конфлікту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України преступления