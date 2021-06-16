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В Харькове мать жестоко издевалась над дочкой: чужой ребенок снял видео

Автор: Людмила Жукова

В Харькове женщина на прогулке издевалась над собственной дочерью. Она угрожала ребенку и дергала его за волосы. Свидетелем такого жестокого воспитания стала девочка, которая проходила мимо. О ситуации она рассказала своей маме.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Kharkiv Life".

Отмечается, что такой инцидент произошел возле школы №82.

Увиденное потрясло девочку, поэтому она сняла действия женщины на видео и отправила своей маме.

"Мой ребенок сегодня, наблюдая эту картину, звонила и плакала, что девочку убивают. Дочь подошла к взрослым, попросив помощи, но те не вмешались, сказав, что эта женщина здесь каждый день гуляет и так себя ведет", — сообщила женщина.

В полицию мама и ее дочка, которая стала свидетельницей, не обращались, но такое поведение горожанки возмутило сеть. В ролике можно увидеть, как женщина очень жестко обращается с ребенком. Она трясет девочку во все стороні и дергает за волосы.

В Харькове мать издевается над ребенком

В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.

  • На такое спокойно смотреть нельзя!.
  • Видео в полицию и соцзащиту!
  • Чудовище в клетку ,а девочку в любящую семью !Печально, конечно, и очень жаль, что все безразличны.
  • Вмешаетесь, а она потом ещё в суд на вас подаст что вы трогаете ее ребенка. Только полицию вызвать в таких случаях.
  • Сколько агрессии, кошмар. Это нездоровые отношения в семье(( страшно представить,что происходит не на улице...

Как мы писали ранее, в Киеве подростки забросали девочку яйцами до сотрясения мозга, всплыли новые детали конфликта.

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