У Харкові мати три місяці не випускала дитину з дому: шум підняли в школі

У Харкові мати три місяці не випускала свою дочку-школярку з квартири. Про те, що дівчинку закрили у квартирі, дізналися тільки після того, як в школі забили тривогу.

Вчителі однієї зі шкіл на Салтівці в Харкові почали серйозно турбуватися після того, як одна з учениць не з'явилася в школі ні 1 вересня, ні після. Зв'язатися з матір'ю дівчинки або з самою школяркою теж не змогли.

Дівчинка не з'явилася на медичний огляд перед початком занять, не прийшла на зустріч з педагогом, не з'явилася на лінійці, а також її не було в школі в перші дні занять.

Стурбовані вчителі навідалися додому, але двері їм ніхто не відкрив. Сусіди на контакт йти не захотіли та не стали пояснювати, що відбувається.

Тоді педагоги звернулися до служби у справах дітей та до міського центру соціальних служб "Довіра". На початку вересня вчителі написали заяву в поліцію. У процесі пошуків дитини педагогам вдалося дізнатися, що мама дівчинки психічно хвора і давно перебуває на обліку у соціальних служб.

Про те, що відбувається з п'ятикласницею не змогли розповісти вчителям ні бабуся, ні батько дитини. Виявилося, що дівчинку вже давно ніхто не бачив. А батько вже навіть подавав позов до суду, щоб дочку забрали у матері, і вона змогла жити з ним.

Вчителі разом з родичами звернулися до ювенального інспектора, у швидку допомогу, до місцевих депутатів, в ДСНС – шукали будь-який шлях, щоб звільнити дівчинку. Тільки через чотири дні в зазначену квартиру приїхали рятувальники, і розкрили двері.

Там вони виявили маму в неосудному стані та школярку – в глибокому стресі. Виявилося, що у матері стався рецидив психічного захворювання і вона перестала спілкуватися з людьми сама, а дочку просто закрила у квартирі та нікуди не випускала кілька місяців.

Школярку передали медикам, а потім - родичам, а її маму – госпіталізували в психіатричну лікарню.