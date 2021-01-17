У Харкові в люті морози багатоповерхівка залишилася на дві доби без опалення

Мешканці однієї з багатоповерхівок Харкова другу добу сидять без опалення у дні сильних морозів за цю зиму. Постраждалі скаржаться, що тепломережі про поломку навіть не знали і ремонт почнеться тільки на другу добу з моменту аварії.

Всі подробиці розповідаються в місцевому Telegram-каналі.

"Офігенні у нас тепломережі! Другу добу немає опалення в квартирі. Сьогодні подзвонили на 1562 о 13:38, вони навіть не в курсі, що в будинку щось сталося! І через пару хвилин в телеграм-боті, з'являється новина що опалення не буде до ночі, по такому морозу! Це взагалі як розуміти?" – йдеться в повідомленні.

При цьому, судячи з публікації КП "Харківські теплові мережі", ремонтні роботи розпочнуться тільки о 17 годині. Опалення обіцяють повернути вже сьогодні ввечері.

Нагадаємо, що В Україні з початком 2021 року підвищилася вартість опалення, а також піднялися тарифи на газ і електроенергію. Як знизити цифру до оплати за комунальні послуги – розповіла член Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Ольга Бабій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 15 січня, в Житомирі протестувальники увірвалися в будівлю облради з вимогою знизити ціну на газ. В цілому у протесті взяли участь близько 250-300 осіб. Вони штурмом взяли приміщення, де разом з представниками влади перейшли до сесійної зали міськради для подальшого обговорення ситуації з цінами на газ.

Варто відзначити, що в містах України тривають акції протесту через підняття цін на газ.