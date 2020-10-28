У Харкові 28 жовтня, в середу, під час перевезення пасажирів загорівся трамвай. Інцидент стався з транспортним засобом 23-го маршруту. За попередніми даними, постраждалих немає. Коли водій трамвая дізнався про займання – відкрив двері, завдяки чому пасажирам вдалося врятуватися. Відео інциденту опублікували в каналі Telegram Харків Life.

Пожежа сталася в Харкові в районі Тракторного заводу. За даними очевидців, людям довелося виходити з трамвая ще під час його руху.

"Горить гордість чехословацького трамваєбудівництва на "Тракторах", люди вистрибували просто на ходу", – йдеться у підписі до опублікованого відео.

У Харкові люди на ходу вистрибували з палаючого трамваю (відео)

Варто відзначити, що в Харкові доволі часто трапляються аварії за участю трамваїв.

Нагадаємо, що раніше в Одесі чоловік розгромив маршрутку через карантин. Річ у тому, що в автобусі не було більше сидячих місць і маршрутник сказав про це чоловікові. В результаті постраждав один з пасажирів.

Також ми повідомляли, що двоє підлітків влаштували бійку в трамваї біля станції метро "Чернігівська" у Києві. Неповнолітні вибили скло, а також почали бити кондуктора.

Як ми раніше писали, у Києві водії маршрутки та трамвая влаштували бійку посеред дороги.