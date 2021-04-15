У Харкові від COVID-19 померла породілля: убитий горем чоловік залишився з двома дітками

За словами чоловіка, дружина поїхала в пологовий будинок заздалегідь, ще 4 березня. Малюк був уже великий - 3400 г і тиснув на діафрагму, дівчині було важко дихати.

11 березня серце плода стало прослуховуватися гірше, тому лікарі зважилися на кесарів розтин. Дитина народилася здоровою, а з жінкою все було в порядку, але пізніше почалися труднощі.

"13-го числа я помітив, що вона стала нескладно писати, нервувати, попросила купити дорогі ліки "Ремдесивір", яке я раніше купував для мами. Уточнив у лікарів - вони сказали, зайвим не буде. Вистачить 3 доз. 14 березня у неї почалася жахлива паніка. Вона зателефонувала і відеозв'язком розповіла, що задихається. Подзвонив лікарям, ті розповіли, що у неї панічні атаки, з нею завжди є хтось поруч, і все під контролем ", - говорить Дмитро.

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Тоді чоловік звернувся до іншого лікаря-інфекціоніста, який діагностував у жінки пік цитокінового шторму - в лікарні його не розпізнали. Лікар виписав інші дуже дорогі ліки, після яких жінці стало краще. На той час легені пацієнтки були вже сильно пошкоджені.

"У неї було велике ураження легень, яке не змогли визначити, оскільки не могли її нікуди перевезти, тому що вона була киснезалежна. У них у будинку був рентген-апарат. Я казав, що можу дістати переносний, але вони вирішили не ризикувати. Кохана весь час була у свідомості, вже почала жартувати, намагалася дихати без маски, з кожним днем їй ставало все краще", - каже чоловік.

Лікарі давали хороший прогноз, мовляв, криза минула, попереду - реабілітація. Але 4 квітня у жінки знизилася сатурація, після чого її з кисневого апарату перевели на ШВЛ. Опівночі жінка померла. За словами лікарів, її легені просто перестали сприймати кисень.