ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Харкові в 11-й раз побили журналіста: знову двоє і знову ззаду

Новость на русском → Харків, Четвер 11 березня 2021 09:11
У Харкові в 11-й раз побили журналіста: знову двоє і знову ззаду У Харкові побили журналіста (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Харкові напали на журналіста Олексія Кусова. Він стверджує, що це сталося вже в одинадцятий раз.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Знову у дворі, знову двоє і знову ззаду! З 11-м нападом мене! Відео пізніше", - написав журналіст у соцмережі і опублікував фото.

У Харкові в 11-й раз побили журналіста: знову двоє і знову ззадуОлексія Кусова знову побили (фото: facebook.com/pro100juneor)

Нагадаємо, що в квітні 2020 року журналіст вже заявляв про напад на себе. Тоді журналіста також нібито побили двоє зловмисників і вкрали у нього 40 тисяч гривень. У поліції сказали, що Кусов інсценував напад.

За словами правоохоронців, він інсценував напад на себе, щоб підвищити власний рейтинг і привернути увагу до своєї діяльності. Було розпочато розслідування за ч. 1 ст. 383 КК України – завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Цікаво, що нібито вкрадені гроші журналіст виявив потім у себе вдома в барсетці.

Як ми раніше писали, в Києві біля метро "Либідська" сталася бійка. Кілька людей били одного.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя журналисты побиття
LITE
Свято 11 березня і його найсуворіші заборони: що не можна робити, в кого іменини
Свято 11 березня і його найсуворіші заборони: що не можна робити, в кого іменини